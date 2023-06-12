Російські десантники зазнали значних втрат на Бахмутському напрямку, безуспішно намагаючись покращити тактичне становище, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо втрат російських окупантів та їхнього морального стану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Останнім часом, серед мобілізованого особового складу противника відзначаються пригнічений настрій через нерозуміння завдань та цілей так званої "спеціальної воєнної операції". Також на моральний стан російських окупантів впливає невизначеність термінів залучення до бойових дій та перебування у складі збройних сил.

Російська федерація, у розв’язаній нею війні, продовжує зазнавати значних втрат у живій силі. Зокрема, через безуспішні штурмові дії та спроби покращити своє тактичне положення на Бахмутському напрямку, багато особового складу втратили підрозділи повітряно-десантних військ".