В окупованих Токмаку та Мелітополі пролунали вибухи, - соцмережі

У тимчасово окупованих Токмаку та Мелітополі (Запорізька область) пролунала серія вибухів у неділю, 11 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, проце пишуть місцеві пабліки.

За попередньою інформацією, вибухи пролунали у північній частині міста.

У мережі зазначають, що сталася детонація, попередньо ворожих БК. Також був опублікований ролик, на якому чути таку "бавовну" вночі в Токмаку.

Деталі стосовно вибухів від офіційних осіб поки не оголошуються.

Також повідомляється, що в Мелітополі пролунала серія вибухів.

Рух АТЕШ зазаначив: "Дуже сильний приліт. Не ППО. Працюють точно в ціль. Ще приліт", - зазначається у повідомленні".