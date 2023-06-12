Україна надасть повний доступ свідкам Міжнародного кримінального суду до уражених повінню територій, - Зеленський

Україна сприятиме розслідуванню катастрофи на півдні країни Міжнародним кримінальним судом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в неділю.

"Днями Херсонщину відвідали представники Міжнародного кримінального суду. Першого ж дня Генеральний прокурор відправив до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду відповідне звернення щодо розслідування цієї катастрофи, і робота вже розпочалася. Дуже важливо, що представники міжнародного правосуддя на власні очі побачили наслідки цього російського теракту й самі почули, що російський терор триває", - сказав Зеленський.

"Ми вже сприяємо і будемо й надалі сприяти максимально незалежному та об'єктивному розслідуванню Міжнародним кримінальним судом. Усі наші правоохоронці та інші інституції максимально залучені до цього процесу. Повний доступ до уражених територій, до свідків, до всієї інформації та доказів", - сказав Зеленський.

За його словами, "це розслідування дуже важливе для безпеки всього світу. Повна і справедлива відповідальність російських терористів і самої держави-терориста - це обов'язкова передумова до того, що у світі більше не буде повторень такого зла".