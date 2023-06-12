Новини

Пропагандисти Росії намагаються применшити досягнення ЗСУ у контрнаступальних діях та зменшення окупованих територій, - ISW

7 12013
пропагандисти
Російські провоєнні коментатори намагаються применшити досягнення українських сил у ході контрнаступальних операцій, називаючи їхнє просування через російську оборону захопленням "сірих зон".

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Російські провоєнні коментатори намагаються применшити досягнення українських сил у ході контрнаступальних операцій, називаючи їхнє просування через російську оборону захопленням "сірих зон",- йдеться у звіті. 

Разом з тим, в інституті заявили, що, попри звільнення українськими військовими кількох населених пунктів, наразі зарано говорити про "український прорив".

Нагадаємо, 11 червня Міністерство оборони підтвердило визволення Благодатного та Макарівки Донецької області

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бійці 68 ОЄБр знищили групу загарбників, скинувши боєприпаси в окопи. ВIДЕО

Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Ярослав Дацко 718f0542
    вона не ідіотка, вона зрадниця та агентка фсб як і 90% зелені з ВР, ж ОПи, КМ !!!



  • Сашко Бабенко e87585fa
    якого з чотирьох?
  • Ігор Демків f1690dc0
    Скиглення кацапів видає що справи в ниї погані. Скільки визгу і радісного хрюкання було спочатку коли з допомогою ідіотизму безуглої обстріляли колону. А тепер виють!
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини