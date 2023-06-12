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Кремль боїться матерів мобілізованих військових, - Маляр

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росія,мобілізація
Солдатські матерії Росії давно почали об’єднуватися, бо їхня влада постійно воює. Далеко не всі російські жінки готові втрачати своїх дітей заради амбіцій диктатора.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз невдоволення російських матерів набирає загрозливих обертів. Тому РФ на ті напрямки, де в них будуть прогнозовані великі втрати, відправляють підрозділи, сформовані з в'язнів. Їхня загибель не так відчутна в російському суспільстві", - йдеться в повідомленні.

Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Володимир Д
    Для кого ця казочка? На замовлення дівчинки Люсі?
  • Ортопедичне Взуття Устілки
    Це м@ндеж. Досить вже казочки писати. Нікого кремль не боїться тим більше якихось ср@них, на їх погляд, матерів.
  • Юрій Нікітін
    Немає такого поняття " боїться ". Їм пох на м'ясо.
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