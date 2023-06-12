Кремль боїться матерів мобілізованих військових, - Маляр

Солдатські матерії Росії давно почали об’єднуватися, бо їхня влада постійно воює. Далеко не всі російські жінки готові втрачати своїх дітей заради амбіцій диктатора.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз невдоволення російських матерів набирає загрозливих обертів. Тому РФ на ті напрямки, де в них будуть прогнозовані великі втрати, відправляють підрозділи, сформовані з в'язнів. Їхня загибель не так відчутна в російському суспільстві", - йдеться в повідомленні.