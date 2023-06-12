Окупанти минулої доби завдали 1 ракетного та 36 авіаційних ударів, - Генштаб

Російські військові 11 червня 38 разів обстріляли позиції ЗСУ та населені пункти.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулої доби ворог завдав 1 ракетного та 36 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою", - йдеться в повідомленні.