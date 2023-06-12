Очікуємо аналогічного рівня підтримки з боку партнерів, - Резніков про наступний "Рамштайн"

На черговому засіданні "Рамштайні" планується детально обговорити "літакову коаліцію". Україна очікує аналогічного рівня підтримки з боку партнерів.

Про це в коментарі Military Media Center повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"В рамках засідання ми будемо обговорювати детальні речі "літакової коаліції". У цьому випадку ми говоримо поки що про підготовку пілотів і не тільки пілотів, а й наших техніків та інженерів, які будуть займатися обслуговуванням літаків. Тому що це дуже складна система. Предметно питання обговорюватимуться з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн, які приєдналися до цієї коаліції", - йдеться в повідомленні.

Резніков додав, що до складу української делегації включили представників Повітряних Сил ЗСУ.

"Командувач ПС генерал Микола Олещук виділив своїх відповідальних офіцерів, які курують підготовку пілотів та логістичні питання.

Далі – решта. Все, що стосується ППО, снарядів амуніції, артилерії. Наші пріоритети не змінилися. Ця війна це війна ресурсів. Ресурсів - значить не тільки зброї, а й спроможностей її ремонтувати, обслуговувати і все, що до цього дотичне. Тому важливими для нас питаннями є відкриття різного типу хабів з ремонту та оснащення техніки. Як на території України, разом з партнерами, так і у дружніх прикордонних країнах", - зазначив Резніков.