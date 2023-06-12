Експертам МАГАТЕ потрібен доступ до Запорізької ТЕЦ, - Гроссі
Про це заявив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Укрпаїна.
Він зазначив, що рівень води у Каховському водосховищі стрімко падає, після того, як 6 червня була пошкоджена гребля внизу за течією, але напередодні на ЗАЕС повідомили, що за вимірюваннями на вході Запорізької ТЕЦ (ЗТЕС) він був стабільним близько доби, де вода закачується в канал для використання на ЗАЕС.
Водночас повідомляється, висота продовжує падати в інших місцях величезного водосховища, що може призвести до різниці приблизно 2 метри порівняно з рівнем, про який повідомляє ЗТЕЦ.
Так, висота рівня води є ключовим параметром для тривалої роботи водяних насосів, йдеться у заяві.
"Можливо, ця розбіжність у виміряних рівнях викликана ізольованою водоймою, відокремленою від більшого водосховища. Але ми зможемо дізнатися про це тільки тоді, коли отримаємо доступ до ТЕС", - наголошує Гроссі.
У МАГАТЕ також повідомили, що за поточної висоти водосховища ЗТЕС водяні насоси продовжують працювати. Проте зараз вони не експлуатуються постійно, оскільки і канал ЗТЕС, і великий ставок-охолоджувач біля ЗАЕС заповнені та мають достатні запаси води для потреб охолодження протягом кількох місяців.
Басейн-охолоджувач ЗАЕС та випускний канал ЗТЕС є невіддільною частиною безперервної подачі охолоджувальної води, і Гроссі ще раз зазначив, що підтримка їхньої цілісності має життєво важливе значення для безпеки станції.
"Теплова електростанція відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки атомної електростанції, яка знаходиться за кілька кілометрів від нас. Я повністю розраховую, що найближчим часом наші фахівці зможуть виїхати туди для самостійної оцінки ситуації. Я також особисто порушу це важливе питання із Запорізькою АЕС", - додав він.