Експертам МАГАТЕ потрібен доступ до Запорізької ТЕЦ, - Гроссі

Експертам МАГАТЕ потрібен доступ до місця поблизу ЗАЕС, щоб з’ясувати причину значної розбіжності між різними вимірами висоти водосховища, яке постачає воду для охолодження шести реакторів станції та сховища відпрацьованого палива.

Про це заявив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Укрпаїна.

Він зазначив, що рівень води у Каховському водосховищі стрімко падає, після того, як 6 червня була пошкоджена гребля внизу за течією, але напередодні на ЗАЕС повідомили, що за вимірюваннями на вході Запорізької ТЕЦ (ЗТЕС) він був стабільним близько доби, де вода закачується в канал для використання на ЗАЕС.

Водночас повідомляється, висота продовжує падати в інших місцях величезного водосховища, що може призвести до різниці приблизно 2 метри порівняно з рівнем, про який повідомляє ЗТЕЦ.

Так, висота рівня води є ключовим параметром для тривалої роботи водяних насосів, йдеться у заяві.

"Можливо, ця розбіжність у виміряних рівнях викликана ізольованою водоймою, відокремленою від більшого водосховища. Але ми зможемо дізнатися про це тільки тоді, коли отримаємо доступ до ТЕС", - наголошує Гроссі.

У МАГАТЕ також повідомили, що за поточної висоти водосховища ЗТЕС водяні насоси продовжують працювати. Проте зараз вони не експлуатуються постійно, оскільки і канал ЗТЕС, і великий ставок-охолоджувач біля ЗАЕС заповнені та мають достатні запаси води для потреб охолодження протягом кількох місяців.

Басейн-охолоджувач ЗАЕС та випускний канал ЗТЕС є невіддільною частиною безперервної подачі охолоджувальної води, і Гроссі ще раз зазначив, що підтримка їхньої цілісності має життєво важливе значення для безпеки станції.

"Теплова електростанція відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки атомної електростанції, яка знаходиться за кілька кілометрів від нас. Я повністю розраховую, що найближчим часом наші фахівці зможуть виїхати туди для самостійної оцінки ситуації. Я також особисто порушу це важливе питання із Запорізькою АЕС", - додав він.