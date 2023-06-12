Ворог знову бив по Очакову, пошкоджено об’єкт соціальної інфраструктури, - ОВА

Вчора, 11 червня, о 9:53 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Також вчора, о 10:17 ворожих обстрілів зазнало м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого пошкоджено об‘єкт соціальної інфраструктури. Постраждалих немає", - зазначає він.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.