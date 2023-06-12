Минулої доби рашисти 26 разів обстріляли Херсонську область, троє людей загинули, - ОВА
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11 червня війська РФ за добу випустили по Херсонщині 132 снаряди.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу противник здійснив 26 обстрілів, випустивши 132 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 8 снарядів", - зазначив він.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів.
"Через російську агресію троє людей загинули, 12 дістали поранення", - наголосив очільник ОВА.