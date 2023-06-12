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Шойгу намагається врятувати власний імідж та армії РФ, - британська розвідка

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Минулого тижня міністр оборони Росії Сергій Шойгу зберігав високу публічну активність, ймовірно, з метою представити себе відповідальним за стратегічні питання, тоді як Україна прискорює наступальні операції.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

"Шойгу надав щонайменше два коментарі щодо оборонних операцій Росії, в тому числі зробив майже напевно серйозно перебільшені заяви про втрати України. Це контрастує з іншими ключовими періодами війни, коли він зникав з публічних виступів", - йдеться в повідомленні.

Міністр оборони РФ також закликав російську оборонну промисловість подвоїти свої зусилля та розкритикував офіцерів Західного військового округу за недостатньо швидке відправлення резервної бронетехніки на фронт.

"Шойгу, ймовірно, гостро усвідомлює необхідність підтримки позитивного іміджу перед все більш відвертою критикою з боку деяких співвітчизників", - зазначають у Міноборони Британії.

Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • phantom4
    Хай роги оленячи вдіває, та бубна до рук бере...
  • Алекс Скела
    Третій день поспіль яказь гуйня із Цензором - не зайти, безкінечні перевірки, "500 Сервер перевантажений запитами"...
    Вас іст денн лос?
  • Яр Холодний
    Вони вже "подвоїли зусилля оборонної промисловості"! В часи АТО "іхтамнєти" бухтіли стосовно "прострочених" снарядів, які не стріляють та не вибухають (а то й летять куди попало чи у стволах розриваються) з-за корозії та розкладення метальних та ініціюючих речовин Зараз "дно пробите" остаточно - МО РФ заборонило використання значних партій снарядів калібру 122 та 152 мм (гаубичних) - з-за "самодетонації" І снаряди ці випуску 2023 року! Тобто НОВЕНЬКІ Це або брак у підривачах-детонаторах, або у порохових зарядах, або у наповненні снарядів бракованою вибухівкою
    "Рукожопі, сер!"
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