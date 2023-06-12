При визволенні Сторожевого морпіхи знищили майже 50 окупантів, чотирьох взяли у полон, - ВМС ЗСУ

Морські піхотинці під час звільнення села Сторожеве Донецької області знищили близько 50 російських загарбників і чотирьох взяли в полон.

Про це повідомили у ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"В результаті стабілізаційних дій в населеному пункті було знищено біля півсотні рашистів, чотирьох взято в полон. Сьогодні державний прапор знову майорить над Сторожовим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю.

Нагадаємо, зранку 12 червня ЗСУ повідомили про визволення села Сторожеве Донецької області.