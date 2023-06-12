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Україні треба набагато більше західних танків, кожен Leopard 2 буквально на вагу золота, - заступник глави МВС Мельник

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Зважаючи на перші втрати в ході контрнаступу, заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник просить надати більше танків німецького виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Українській армії вкрай необхідно набагато більше західних бойових танків, бойових машин піхоти та іншої бронетехніки. ... Кожен Leopard 2 буквально на вагу золота для вирішального наступу", - зазначив Мельник.

На його думку, Бундесвер здатен надати більше, ніж 18 вже поставлених одиниць зі своїх запасів, яких налічується понад 300. Нинішню кількість можна було б "потроїти, не ставлячи під загрозу здатність Німеччини до самооборони".

Мельник також попросив передати українській армії "ще 60 бойових машин піхоти Marder".

Політик з питань безпеки ХДС Родеріх Кізеветтер підтримав вимогу Мельника. "Союнники повинні були б негайно замінити всю знищену техніку – в тому числі бойові танки Leopard і бронетранспортери – і доставити додаткову техніку", – сказав він.

Військовий політик Вільної демократичної партії Маркус Фабер заявив, що "чіткі заяви про заміну втраченого матеріалу" можуть "підтримати атакованих у їхньому наступі". Наприклад, Бундестаг прийняв рішення про заміну зарядів Leopard 2 на озброєнні німецьких збройних сил. "Тут ми можемо збільшити кількість, щоб допомогти", - додав Фабер.

Мельник також повторив вимогу до Німеччини надати крилаті ракети Taurus і допомогти побудувати потужні українські військово-повітряні сили. Україна чекає "на стратегічне рішення Німеччини щодо активної участі в коаліції винищувачів, щоб дати можливість українським пілотам тренуватися на винищувачах Eurofighter і надати частину з більш ніж 130 літаків".

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Валентина Саюн 3d182c14
    Що робив мельник до цього? Воду в ситі переливав ? Україна повинна сама відновити виробництво. Вибачте,але та група людей з Чорновол врятували не тільки зброю,але і документи. Завод перекинувся в інше місце, дають йому працювати? Чи як дерьмак скаже
  • Пачкуале
    УВАГА!
    91 миллиард гривен на асфальт в 2023 році це 2317880794.7 доларів США по курсу НБУ.
    Вартість однієї з останніх моделей танку Leopard 2А6 становить 6 780 000 доларів США.
    Тобто, моносброд на чолі з піськграєм закатують у асфальт та офшорі 341 танк Leopard 2А6.
  • wadpas
    От нахера було Леопарди 2 пускати в перших рядах на прорив через мінні поля. Тільки на рашиске ІПСО спрацювали. А тепер вони на вагу золота - дайте ще. Пздц
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