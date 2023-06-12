У Чорному морі фіксуються некеровані вибухи боєприпасів, - Держприкордонслужба

Прикордонники фіксують некеровані вибухи боєприпасів, які разом з уламками побутових речей, сміттям винесло в Чорне море водою з Каховського водосховища.

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наші прикордонні наряди вже неодноразово виявляли міни на узбережжі, тому як і інші державні органи зроблю заклик до громадян - не намагатися діставати ці речі з води самостійно, особливо вибухонебезпечні, а повідомляти піротехніків. Бо також ми фіксуємо і некеровані вибухи, які відбуваються у воді через те, що вибухонебезпечні предмети детонують самі, зіштовхуючись з іншими предметами", - сказав Демченко.

Він додав, що водою виносить в море не тільки побутові предмети, а й дерева, цілі шматки суші, будинки.

До рятувальних робіт залучені прикордонники з Одеського, Херсонського, Бердянського прикордонних загонів, а також техніка, плавзасоби. Прикордонники розвозять постраждалим їжу, воду, корм для тварин, необхідні речі.