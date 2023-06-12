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Росіяни не проводять евакуацію з затопленої Херсонщини, для "картинки" використовують українські кадри, - Демченко

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херсон,евакуація
Російська сторона не проводить евакуаційних заходів людей після підриву Каховської ГЕС, натомість використовує інформацію української сторони і видає її за свою роботу.

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цинізм російської сторони зашкалює, бо ми бачимо, що вони не проводять в необхідній кількості евакуацію людей, натомість використовують кадри, в тому числі й ДПСУ, видаючи їх за свої", - сказав Демченко.

Він повідомив, що загалом підрозділи ДПСУ, які залучені до евакуації постраждалих, евакуювали близько 100 осіб.

"За минулу добу таких було 15. Крім того, долучені й підрозділи аеророзвідки, щоб виявляти людей, яким потрібна допомога", - розповів Демченко.

Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Al-Goritm Ain-Moment
    Росіяни використовують українські кадри, а канал "Рада" використовує російські.
  • Tierre
    А ви почитайте - тут на Цензорі була стаття про це пару днів тому з наведенням цих кадрів.
  • Прощай немытая раССея
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