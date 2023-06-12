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Україна отримає ще 5 батарей Patriot до кінця 2024, - глава Raytheon Technologies Гейс

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Компанія Raytheon Technologies, яка є виробником систем протиповітряної оборони Patriot, планує значно наростити обсяги виробництва.

Про це заявив виконавчий директор компанії Грег Гейс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, компанія планує збільшити виробництво до 12 систем на рік.

Крім того, як зазначив Гейс, Raytheon Technologies планує поставити Україні ще п’ять систем до кінця наступного року.

"Ми були дуже здивовані його ефективністю", - сказав Гейс про Patriot.

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Pawlo Filonenko
    Краще було б: до кінця червня 2023 року. Але вже як є...
  • till999
    Чудові новини.
  • Андрій Деньків
    Німці програлии бо воювали одночасно проти совків, США і Британії, а ще тому що США передавали совку тисячі одиниць техніки по ленд лізу
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