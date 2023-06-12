Помер експрем’єр Італії Сільвіо Берлусконі

Колишній прем’єр Італії, лідер партії "Вперед, Італія!" Сільвіо Берлусконі помер у лікарні в Мілані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Corriere della Sera.

Зазначається, що експрем'єр помер у лікарні Сан-Рафаеле в Мілані.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Берлусконі хворий на лейкімію.

Нагадаємо, раніше Берлусконі висловився про війну РФ проти України, повторивши тези російської пропаганди. Зокрема він заявив, що Україна нібито "нападала на Донбас". Також він сказав, що якби він був прем'єр-міністром сьогодні, то не став би зустрічатися з президентом Володимиром Зеленським.

Сільвіо Берлусконі та російського диктатора Володимира Путіна пов’язували тривалі дружні відносини.