"Укрзалізниця" запустила жіночі купе (оновлено)

"Укрзалізниця" вже почала продавати квитки у жіночі купе.

Про це повідомив журналіст Олександр Рудоманов, передає Цензор.НЕТ.

"Укрзалізниця запустила жіночі купе. Поїзд 42 Трускавець-Дніпро на 30 червня має один жіночий вагон", - зазначив він.

У пресслужбі "УЗ" повідомили, що продаж квитків до жіночих купе відкрили у пілотному режимі.

"Продаж таких квитків відбуватиметься виключно у мобільному застосунку Укрзалізниці: для того, щоб отримати доступ до функції, достатньо оновити застосунок.



Поїзди з доступними для придбання жіночими купе будуть відповідно марковані у застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років. Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, кількість квитків на одне замовлення так само обмежена чотирма", - йдеться в повідомленні.

Під час пілотного періоду жіночі купе будуть доступні на 4 рейсах далекого сполучення, які є серед лідерів за кількістю зареєстрованих конфліктних випадків з початку року:



- №81 Київ – Ужгород;

- №41 Дніпро – Трускавець;

- №75 Київ – Кривий Ріг;

- №15 Харків – Ясіня.

Жіночі купе у цих поїздах вже у продажу на поїздки від 30 червня.