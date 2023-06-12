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"Укрзалізниця" запустила жіночі купе (оновлено)

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"Укрзалізниця" вже почала продавати квитки у жіночі купе.

Про це повідомив журналіст Олександр Рудоманов, передає Цензор.НЕТ.

"Укрзалізниця запустила жіночі купе. Поїзд 42 Трускавець-Дніпро на 30 червня має один жіночий вагон", - зазначив він.

Укрзалізниця запустила жіночі купе 01

У пресслужбі "УЗ" повідомили, що продаж квитків до жіночих купе відкрили у пілотному режимі.

"Продаж таких квитків відбуватиметься виключно у мобільному застосунку Укрзалізниці: для того, щоб отримати доступ до функції, достатньо оновити застосунок.

Поїзди з доступними для придбання жіночими купе будуть відповідно марковані у застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років. Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, кількість квитків на одне замовлення так само обмежена чотирма", - йдеться в повідомленні.

Під час пілотного періоду жіночі купе будуть доступні на 4 рейсах далекого сполучення, які є серед лідерів за кількістю зареєстрованих конфліктних випадків з початку року:

- №81 Київ – Ужгород;
- №41 Дніпро – Трускавець;
- №75 Київ – Кривий Ріг;
- №15 Харків – Ясіня.

Жіночі купе у цих поїздах вже у продажу на поїздки від 30 червня.

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • kotuzov
    Коли будуть "чоловічі" вагони, та вагони "без дітей"? Ще вагони "пенсіонер", "для курців", "для тих хто не визначився"
  • Яр Холодний
    "Коли псу робить нема чого - він яйця лиже"!
  • Михайло Михайлович Іл 22368e1f
    Може я чогось не розумію але спочатку жінки робили все щоб було спільним, тепер хочуть окремо. Напевно фемінізм. - це коли брати на роботу, а коли роботу грузчиком - то "я дівчинка"
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