"Укрзалізниця" запустила жіночі купе (оновлено)
Про це повідомив журналіст Олександр Рудоманов, передає Цензор.НЕТ.
"Укрзалізниця запустила жіночі купе. Поїзд 42 Трускавець-Дніпро на 30 червня має один жіночий вагон", - зазначив він.
У пресслужбі "УЗ" повідомили, що продаж квитків до жіночих купе відкрили у пілотному режимі.
"Продаж таких квитків відбуватиметься виключно у мобільному застосунку Укрзалізниці: для того, щоб отримати доступ до функції, достатньо оновити застосунок.
Поїзди з доступними для придбання жіночими купе будуть відповідно марковані у застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років. Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, кількість квитків на одне замовлення так само обмежена чотирма", - йдеться в повідомленні.
Під час пілотного періоду жіночі купе будуть доступні на 4 рейсах далекого сполучення, які є серед лідерів за кількістю зареєстрованих конфліктних випадків з початку року:
- №81 Київ – Ужгород;
- №41 Дніпро – Трускавець;
- №75 Київ – Кривий Ріг;
- №15 Харків – Ясіня.
Жіночі купе у цих поїздах вже у продажу на поїздки від 30 червня.