Новини

На Запорізькому напрямку ЗСУ визволили село Новодарівка

17 65366
новодарівка
4 червня механізований підрозділ та зведений підрозділ Запорізької окремої бригади територіальної оборони визволено село Новодарівка

Про це повідомили у Запорізькій окремій бригаді територіальної оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"4 червня 2023 року в рамках оборонної операції спільними діями механізованого підрозділу та зведеним підрозділом Запорізької окремої бригади територіальної оборони було звільнено від окупантів село Новодарівка. Численні спроби ворога повернути населений пункт під контроль, які тривали декілька діб, не мали успіхів", - йдеться в повідомленні. 

Автор: Марина Макєєва

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • rejestrowyj bazil
    Слава Героям! Хай береже вас Бог!
  • ігорь москаленко
    Слава ЗСУ
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Пишуть що наші герої наблизились вже до Урожайного та Макаровки..Свинособаки кричать що там для них " ситуация может стать критической" не может а стане.Слава ЗСУ!!!
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини