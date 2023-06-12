СБУ ліквідувала у Вінниці ботоферму, яка щодня створювала до 500 фейкових акаунтів для "розгону" кремлівських наративів. ФОТОрепортаж

Служба безпеки заблокувала у Вінниці потужну ботоферму, яка працювала на користь країни-агресора. У результаті комплексних заходів затримано трьох її організаторів.

Про це повідомили у Службі безпеці України, інформує Цензор.НЕТ.

"Спеціалізоване обладнання дозволяло зловмисникам щодня реєструвати до 500 анонімних облікових записів в різних соцмережах, у тому числі заборонених в Україні. Готових "ботів" фігуранти продавали або здавали в оренду російським SMM-агенціям, що працюють "під дахом" спецслужб РФ.

Тільки на "оренді" одного акаунту ділки щодоби заробляли до 20 грн. Гроші отримували як через власні криптогаманці, так і на банківські картки", - йдеться в повідомленні.

За матеріалами справи, російські клієнти ботоферми використовували фейкові акаунти для масового "розгону" прокремлівських наративів. Зокрема щодо ситуації на фронті та суспільно-політичної обстановки в Україні. Також інтернет-агітатори РФ виправдовували збройну агресію проти України та закликали до підтримки рашистів, у тому числі на міжнародній арені.

Для цього подавали інформаційні "вкиди" від імені "пересічних" громадян, які нібито проживають в Україні і на території ЄС.

Організаторами ботоферми виявились троє жителів Вінниці. Спеціалізоване обладнання вони встановили в орендованому гаражі. Під час обшуків в них знайдено комп’ютерну техніку з доказами незаконної діяльності, 3 тис. SIM-карт українських та європейських операторів мобільного зв’язку, 13 SIM-шлюзів та інше обладнання і програмне забезпечення, банківські картки, через які вони отримували гроші від "клієнтів".

Вся вилучена техніка направлена на експертизу. Наразі фігурантам планується повідомити про підозру за ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України.







