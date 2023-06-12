З Каховського водосховища вже втрачено понад 72% води, - Міндовкілля

Станом на ранок 12 червня рівень води в Каховському водосховищі продовжує знижуватися.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства довкілля України, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними Укргідрометцентру, відучора по гідропосту "Нікополь" вже немає можливості вимірювати рівні води оскільки вода відійшла від пункту спостережень. Наразі шукають можливі шляхи визначення рівня та об’єму води Каховського водосховища", - йдеться в повідомленні.

Рівень води в Дніпрі на позначці "Херсон" знизився на 2 метри й становить 3,6 метра. У середньому за останню добу утримується тенденція зниження рівня на 1-5 см за годину.

У районі природного парку "Нижньодніпровський" вода поступово сходить. Продовжується обміління акваторії у нацпарку "Кам’янська Січ" – на 8,5 метрів.

Рівень води р. Інгулець у створі Інгулецької зрошувальної системи повільно знижується. Натомість вода поступово продовжує прибувати в Миколаївській області.