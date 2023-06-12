В окупованому Криму рашисти викрали ексчлена Меджлісу Менсітова, - Лубінець

Окупанти продовжують викрадати і затримувати кримських татар у пошуках "винних" у справі "диверсій" на залізничних шляхах окупованого Криму, 9 червня ФСБ викрала і всю ніч допитувала колишнього члена Сімферопольського регіонального Меджлісу кримських татар 53-річного Ельдара Менсітова.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

"Викраденого Ельдара знайшли у спецприймачі для адміністративно затриманих у Сімферополі. Менсітова відвезли у підвальне приміщення, де допитували, використовуючи незаконні методи дізнання. На обличчі й тілі Ельдара сліди фізичних ушкоджень", - йдеться в повідомленні.



Лубінець зазначив, що злочини, які чинять РФ у тимчасово окупованому Криму, грубо порушують міжнародне право та кваліфікуються як злочини проти людяності.