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Кожні 100 метрів можуть даватись нам високою ціною, попереду - важкі бої, треба бути готовими до всього, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

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Кожна зі сторін на російсько-українській війні накопичила достатню кількість зброї, тож потрібно готуватись до важких боїв. Також цілком можливі не такі швидкі звільнення територій, як це було з Харківщиною і Херсонщиною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив нардеп "Голосу", секретар парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

"Ми звикли міряти великими масштабами: коли звільняли Харківщину і місто за містом швидко опинялось під українськими прапорами, Херсонщину, коли ворог відходив достатньо стрімко. Але може бути такий момент і він уже настає: коли обидві сторони накопичували зброю у дуже великій кількості і зараз може статись так, коли кожні 100 метрів будуть даватись нам високою ціною", - зазначив парламентар

За словами Костенка, потрібно бути готовими до важких боїв, але памʼятати: свобода дається саме такою ціною.

"Ми маємо зрозуміти, що попереду важкі бої, попереду можуть бути великі втрати. Тому що звільнення територій, особливо наступ, як би нам не хотілось протилежного, але це важко. Тому ми маємо бути готовими до всього і розуміти при цьому, що тільки боротьба приведе до омріяної свободи", - підсумував нардеп.

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
  • Мрачный скептик
    Московитов погнали из под Киева вопреки всем телестратегам. Под Харьковом вообще уникальнейшая операция, которую уже изучают передовые армии мира, как и освобождение Херсона. А тогда у ВСУ было гораздо меньше разного вооружения.
    Пустая трата времени это ныть и учить ВСУ воевать. Победа будет тяжелой, потому что все самое ценное достается большим трудом. Сильная, самостоятельная, свободная Украина это то, ради чего стоит бороться, какой бы тяжелой это борьба не была.
  • Деніс Войцеховський
    Русня чекати не буде. Вони будуть активно робити ракети ППО, "Ланцети", мільйони снарядів і мін, тисячі стволів артилерії, мобілізує і підготовить ще декілька сотень тисяч чмобіків, заллє всі окопи залізобетоном. Виробничі потужності у них більші за Захід зараз, Заходу треба розкачуватись, а вони вже розігнані давно, тільки нарощують потужність.
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