Кожні 100 метрів можуть даватись нам високою ціною, попереду - важкі бої, треба бути готовими до всього, - нардеп "Голосу", воїн Костенко
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив нардеп "Голосу", секретар парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.
"Ми звикли міряти великими масштабами: коли звільняли Харківщину і місто за містом швидко опинялось під українськими прапорами, Херсонщину, коли ворог відходив достатньо стрімко. Але може бути такий момент і він уже настає: коли обидві сторони накопичували зброю у дуже великій кількості і зараз може статись так, коли кожні 100 метрів будуть даватись нам високою ціною", - зазначив парламентар
За словами Костенка, потрібно бути готовими до важких боїв, але памʼятати: свобода дається саме такою ціною.
"Ми маємо зрозуміти, що попереду важкі бої, попереду можуть бути великі втрати. Тому що звільнення територій, особливо наступ, як би нам не хотілось протилежного, але це важко. Тому ми маємо бути готовими до всього і розуміти при цьому, що тільки боротьба приведе до омріяної свободи", - підсумував нардеп.