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Нічний вибух у Мелітополі відмінусував ворожий тепловоз у локомотивному депо, - Федоров

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мелітополь
Внаслідок нічного вибуху в окупованому Мелітополі пошкоджено ворожий тепловоз у локомотивному депо.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Не щастить окупантам Мелітополя з технікою - швидко зношується. За уточненою інформацією, сьогоднішній нічний вибух відмінусував ворожий тепловоз у локомотивному депо. Рашисти використовують техніку для транспортування палива на фронт. Та щоразу можливостей все менше", - зазначає він. 

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Мрачный скептик
    У московитов жд это основа логистики. Отстрел тепловозов, лэп должен быть регулярным.
  • Вольный Каменьщик b40afab5
  • 5 копійок
    Перекосойобило. Чомусь.
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