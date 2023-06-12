У водоймах Миколаївщини перевищена норма по кишковій паличці, - ОВА
Про це сказав голова обласної військової адміністрації Віталій Кім на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Якість води у водоймах Миколаївщини у результаті підриву Каховського водосховища має перевищення по кишкових паличках, тому купатися, ловити та продавати рибу наразі суворо заборонено", - сказав Кім.
Водночас він зазначив, що питна вода, яка подається у місто Миколаїв, відповідає встановленим нормам. Що стосується Баштанського району, то там було затоплено 9 свердловин. Але одна все ж залишилася, і вона подає воду відповідної якості.
"Дуже важливо те, що у місцях підтоплення на нашій території не було кладовищ, скотомогильників, захоронення агрохімікатів тощо. Тому маємо надію, що ситуація найближчим часом вирівняється", - наголосив очільник області.