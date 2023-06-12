Новини

Якщо припинити надавати військову допомогу Україні, то Росія не зупиниться, - Боррель

2 13413
боррель
Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель наголосив, що Європа продовжить надавати військову підтримку Україні попри голоси проти цього.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"На цей момент ці об'єднані зусилля тривають", - заявив Боррель. Він стверджує, що, за даними Євростату, більшість європейського населення виступає за продовження підтримки України.

Попри це, Боррель визнав, що "це нормально, що війна в Україні привертає набагато більше уваги в прикордонних країнах, які відчувають безпосередню загрозу і мають попередній досвід того, що означає російське вторгнення", ніж в Іспанії чи Португалії, де суспільний інтерес до неї слабшає після більш ніж року бойових дій.

Боррель також розкритикував тих, хто виступає за мир і припинення військової підтримки України.

"А що буде далі? Якщо ви перестанете допомагати Україні у військовому плані, це не означає, що Росія піде. Ми всі хочемо миру, але ми повинні знати, якого миру ми хочемо", - додав він.

Дипломат нагадав, що всі лідери, які їздили на зустріч з російським президентом Путіним, повернулися з однією і тією ж відповіддю, що "у нього є військові цілі, які потрібно виконати, і поки він їх не виконає, він не збирається зупиняти війну".

Крім того, високий представник ЄС стверджує, що Путін, можливо, чекає, коли пройдуть вибори в Сполучених Штатах.

Водночас він зазначив, що якби він "був другом Путіна, як китайці, я б сказав йому, що він зробив величезну помилку, і він має виправити її якнайшвидше". "Ми очікуємо, що Китай вплине на Путіна, щоб зупинити цю війну", – зазначив Боррель.

Дипломат додав, що "метою може бути лише відхід Росії з окупованих територій".

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Alex Sav 8157c114
    капітан очевідность.... если нет телефона- то нельзя позвонить..
  • Алексей Королевский 35c798da
    Я вам більше скажу. Ця херь не зупиниця допоки ми (не без вашої допомоги) її не зупинимо.якщо пухлину не видалити вона буде прогресувати
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини