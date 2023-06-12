Міноборони Німеччини не володіє інформацією про нібито знищені росіянами Leopard

Німецький уряд не має власної інформації про танки Leopard, які могли бути знищені в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив представник Міністерства оборони ФРН.

Він не зміг сказати, чи будуть знищені танки замінені іншою поставкою техніки.

Росія заявила, що її військові знищили щонайменше сім танків Leopard, поставлених Заходом, під час бойових дій в Україні. Росія часто робить заяви про знищення української техніки, не підкріплені доказами.

Раніше заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник попросив ФРН надати більше танків німецького виробництва.