Зеленський підписав закон про встановлення 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом і вихідним

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про встановлення 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.

Про це йдеться в картці законодавчого акта на сайті Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

"12.06.2023 повернуто з підписом від Президента України", - ідеться у повідомленні про стан проходження документа.

Закон "Про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років" (№9278) передбачає, що День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років щороку відзначатиметься в Україні 8 травня. Вихідний день відтепер також буде 8 травня.

Закон набирає чинності з наступного дня за днем його опублікування в офіційній парламентській газеті "Голос України".

Нагадаємо, Верховна Рада 29 травня ухвалила закон "Про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років" (№9278). Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав документ та передав його на підпис Президенту 5 червня.