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Рашисти передислокували БРК "Бал" у Брянську область, - Центр нацспротиву

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За даними підпілля у Брянську область РФ передислоковано дивізіон ракетного комплексу "Бал".

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Дана установка знаходиться у складі 11 окремої берегової ракетно-артилерійської бригади берегових військ ЧФ, місце дислокації - Уташ, Краснодарський край. Дивізіон призначений для ураження кораблів. Проте через брак відповідних ракет "Бал" зрівняли за дальністю та можливістю стрільби по сухопутних цілях з БРК "Бастіон, що використовує надзвукову ракету "Онікс", - йдеться в повдіомленні.

Для цього на озброєння комплексу стоять ракети Х-35/35У, які після модернізації в 2021 році надали нові можливості. А саме збільшили дальність з 260 до 500 км.

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Oleksandr Onys
    Готуються отримати по і Балу також
  • Сергій Шешеня
    По Київу підори готуються бити знову.
  • Gary Grant
    Чокнуті кацапські підараси.
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