Рашисти вранці обстріляли Херсон, 3 особи дістали поранення, - ОВА

Зранку у Херсоні через ворожий обстріл були поранені троє людей, вони у стані середньої важкості у лікарні.

Про це повідомив керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. "Близько 5 години обстріляли Херсон, мікрорайон Шуменський. Там зазнали поранення троє людей", - зазначив він. За його Толоконнікова, постраждалі доправлені у лікарню, у них стан середньої важкості.

Автор: Богдан Русінко