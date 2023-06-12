Рашисти вранці обстріляли Херсон, 3 особи дістали поранення, - ОВА
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Зранку у Херсоні через ворожий обстріл були поранені троє людей, вони у стані середньої важкості у лікарні.
Про це повідомив керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Близько 5 години обстріляли Херсон, мікрорайон Шуменський. Там зазнали поранення троє людей", - зазначив він.
За його Толоконнікова, постраждалі доправлені у лікарню, у них стан середньої важкості.