На Харківщині місцевий мешканець підірвався на міні під час скошування трави

У селі Нова Гусарівка Ізюмського району Харківської області у неділю, 11 червня, 55-річний місцевий житель підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі, скошуючи траву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Харківській області.

"11 червня у с. Нова Гусарівка Ізюмського району під час скошування трави на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався чоловік 1968 року народження. Внаслідок чого, він зазнав тілесних ушкоджень", - ідеться у повідомлені.

За інформацією від ДСНС, постраждалого госпіталізували до медичного закладу міста Харкова.

Також у ДСНС звернулися до українців із проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.