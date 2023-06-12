Близько 63 тис. укриттів перевірили в Україні, 24% - непридатні для використання, - МВС

Поліцейські і рятувальники спільно з місцевими органами самоврядування наразі перевірили вже близько 63 тис. укриттів по Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив глава МВС Ігор Клименко.

"Ми самостійно перевірили вже близько 63 тисяч укриттів та бомбосховищ. Працювали поліцейські і працівники ДСНС, звичайно, спільно з органами місцевого самоврядування. По Україні близько 24% (укриттів. - Ред.) непридатні для подальшого використання", - сказав міністр.

Клименко поінформував, що під час цих перевірок понад 9% укриттів були закриті, довелося розшукувати у телефонному режимі власників підприємств і суб'єктів господарювання, які перебувають за кордоном, щоб ці сховища можна було відкрити і перевірити, у якому вони стані.

Глава МВС запевнив, що працівники міністерства будуть продовжувати цю роботу.

"Я хотів би тут порекомендувати і керівникам суб'єктів господарювання, і місцевій владі на постійній основі контролювати працездатність цих укриттів, бо це - життя людей. І хочу нагадати, що ми будемо достатньо ретельно перевіряти ці укриття і бомбосховища", - сказав міністр.

Він поінформував, що місцевій владі будуть надані рекомендації і вказівки для обладнання відповідних укриттів для наших громадян.