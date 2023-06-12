Близько 63 тис. укриттів перевірили в Україні, 24% - непридатні для використання, - МВС
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив глава МВС Ігор Клименко.
"Ми самостійно перевірили вже близько 63 тисяч укриттів та бомбосховищ. Працювали поліцейські і працівники ДСНС, звичайно, спільно з органами місцевого самоврядування. По Україні близько 24% (укриттів. - Ред.) непридатні для подальшого використання", - сказав міністр.
Клименко поінформував, що під час цих перевірок понад 9% укриттів були закриті, довелося розшукувати у телефонному режимі власників підприємств і суб'єктів господарювання, які перебувають за кордоном, щоб ці сховища можна було відкрити і перевірити, у якому вони стані.
Глава МВС запевнив, що працівники міністерства будуть продовжувати цю роботу.
"Я хотів би тут порекомендувати і керівникам суб'єктів господарювання, і місцевій владі на постійній основі контролювати працездатність цих укриттів, бо це - життя людей. І хочу нагадати, що ми будемо достатньо ретельно перевіряти ці укриття і бомбосховища", - сказав міністр.
Він поінформував, що місцевій владі будуть надані рекомендації і вказівки для обладнання відповідних укриттів для наших громадян.