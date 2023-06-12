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Виведення харчування армії на Prozorro зривають. Міноборони просить повернути прямі договори. ДОКУМЕНТ

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міноборони
Міністерство оборони просить Кабмін повернути можливість укладати прямі договори на харчування.

Журалістка Цензор.НЕТ отримала від джерел листа від Міноборони на Кабмін з пропозицією продовжити вже не на 90 днів, а на 2023 рік виконання зобов’язань з харчування армії за державним контрактом.

Лист прийшов на Кабмін 9 червня.

Виведення харчування армії на Prozorro зривають. Міноборони просить повернути прямі договори 01

6 червня вперше з початку повномасштабного вторгнення закупівлю харчування для армії було проведено на системі Prozorro. В результаті торгів за 22 лотами вдалось зекономити більше 6 мільярдів бюджетних коштів, що становить більше 25% суми торгів.

Якщо загальна вартість лотів була 24 671 395 000 гривень, то за результатами торгів вона знизилась 18 298 870 368 гривень.

Після цього колегіальний орган Міноборони мав би розглянути результати торгів і підписати протоколи. Але суто технічна в принципі своєму процедура раптом розтягнулась у часі. 

За словами членкині колегіального органу Дани Ярової, розгляд документів постачальників затягується, що може призвести до зриву самої процедури.

При цьому вже з середи по ринку почали циркулювати чутки, що Міноборони відхилить переможців в інтересах окремих компаній, які нібито за це вже комусь дали хабар. А якщо це не вдасться, то міністерство повернеться до прямих договорів.

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Теті Гризло
    Ну це вже відкрита заява-«нам треба заробляти на війні»!
  • Старый зольдат
    Святой Йорген, совсем товарисчи зеленого совесть потеряли! Дебилы из числа избирателей моносброда СН и лично поца, пардон, *********** Зе, скажите, это торговля и наживание на крови или еще нет?
  • акаб акабіч
    зелені пдри не хочуть кістку з пащі випускати
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