Данія поставить Україні близько двох тисяч артснарядів на $36 млн

Данія надішле Україні додаткові дві тисячі артилерійських снарядів на суму близько 250 мільйонів данських крон.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, про це оголосили в.о. міністра оборони Троельс Лунд Поульсен та міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен після зустрічі в Комітеті з питань зовнішньої політики, де уряд отримав підтримку данського парламенту для надання допомоги.

Водночас міністр оборони не назвав тип боєприпасів.

"Ми дотримуємося загальної характеристики. Це те, що має попит в української сторони, і це те, що допомагає на полі бою", - сказав Поульсен.

Міністр закордонних справ зазначив, що снаряди допоможуть українським силам під час наступу та дадуть можливість "знову відповісти" Росії.

"Це суттєвий внесок, який дуже потрібен Україні", - сказав Расмуссен.

Пожертвування здійснюється за конкретним запитом України.