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Данія поставить Україні близько двох тисяч артснарядів на $36 млн

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данія
Данія надішле Україні додаткові дві тисячі артилерійських снарядів на суму близько 250 мільйонів данських крон.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, про це оголосили в.о. міністра оборони Троельс Лунд Поульсен та міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен після зустрічі в Комітеті з питань зовнішньої політики, де уряд отримав підтримку данського парламенту для надання допомоги.

Водночас міністр оборони не назвав тип боєприпасів.

"Ми дотримуємося загальної характеристики. Це те, що має попит в української сторони, і це те, що допомагає на полі бою", - сказав Поульсен.

Міністр закордонних справ зазначив, що снаряди допоможуть українським силам під час наступу та дадуть можливість "знову відповісти" Росії.

"Це суттєвий внесок, який дуже потрібен Україні", - сказав Расмуссен.

Пожертвування здійснюється за конкретним запитом України.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Мабуть ду-уже-е хороші "пляцки"! Тим більше - "за особливим замовленням" Думаю - кацапам сподобається!
  • Валдис Унар
    Больше снарядов разных калибров. Спасибо. Цену пусть граждане Дании оценивают.
  • Nikolay Ivankov 071fa753
    Це Данія, якісь темни схеми тут не проканають. Тому погоджусь, що це має бути щось дуже гарне.
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