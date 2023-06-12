З Корабельного району Херсону вода потроху спадає, - МВС

Вода з Корабельного району Херсона наразі потроху спадає.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив глава МВС Ігор Клименко.

"Вода потроху спадає, і спадає саме з Корабельного району. Вода взагалі спала до рівня 3 метри 49 сантиметрів. Тобто на 60 см за ніч ми маємо пониження рівня затоплення. У той же час така ситуація нас змушує по плану вживати додаткових заходів", - сказав міністр.

За словами Клименка, ці заходи будуть пов'язані з робою підрозділів ЖКГ і з роботою правоохоронного сектору.

"У зв'язку із сходом води ми маємо зробити все, щоб не було допущено мародерства", - уточнив він.

Міністр заявив, що станом на сьогодні підсилюється присутність правоохоронців по всій лінії Каховського водосховища на контрольованій (українською владою. - Ред.) території, там, де вода відходить, щоб не допустити людей у ці небезпечні місця.