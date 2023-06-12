Верхівка ПВК "Вагнер" "зливала" позиції ЗС РФ ЗСУ, - підполковник армії РФ Веневітін

Підполковник та колишній командир 72-ї бригади армії РФ Роман Веневітін, який начебто обстріляв автомобіль з "вагнерівцями" поблизу Бахмуту та віддавав накази про мінування тилів ПВК "Вагнер", заявляє, що верхівка ПВК "зливала позиції підрозділів Збройних сил РФ ворогу".

Про це Веневітін написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Мало того, що Пригожин заробляє мільярди на нашій (російській. - Ред.) армії з 2006 року, постачаючи харчування за контрактами МО... верхівка Вагнера ще й зливала позиції наших збройних сил ворогові (ЗСУ. - Ред.)! Так, саме так. Це б багато чого пояснило", - пише він.

Він також зазначив, що "хоча в інтересах Пригожина працюють цілі ботоферми", явно видно кадровий голод у ПВК. Веневітін додає, що "сцени "розмінування" можна кваліфікувати, як псування армійського майна".

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своєму телеграм-каналі так прокоментував це: "Виявляється, російські військові - це люди другого сорту, якими вагнерівці розпоряджаються за власним бажанням. А фінансується Вагнер за рахунок прибутків Пригожина з... контрактів на харчування МО РФ. Так ось в чому причина конфлікта Пригожина та Шойгу - вони просто ділять гроші".