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Верхівка ПВК "Вагнер" "зливала" позиції ЗС РФ ЗСУ, - підполковник армії РФ Веневітін

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веневітін
Підполковник та колишній командир 72-ї бригади армії РФ Роман Веневітін, який начебто обстріляв автомобіль з "вагнерівцями" поблизу Бахмуту та віддавав накази про мінування тилів ПВК "Вагнер", заявляє, що верхівка ПВК "зливала позиції підрозділів Збройних сил РФ ворогу".

Про це Веневітін написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ. 

"Мало того, що Пригожин заробляє мільярди на нашій (російській. - Ред.) армії з 2006 року, постачаючи харчування за контрактами МО... верхівка Вагнера ще й зливала позиції наших збройних сил ворогові (ЗСУ. - Ред.)! Так, саме так. Це б багато чого пояснило", - пише він. 

Він також зазначив, що "хоча в інтересах Пригожина працюють цілі ботоферми", явно видно кадровий голод у ПВК. Веневітін додає, що "сцени "розмінування" можна кваліфікувати, як псування армійського майна". 

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своєму телеграм-каналі так прокоментував це: "Виявляється, російські військові - це люди другого сорту, якими вагнерівці розпоряджаються за власним бажанням. А фінансується Вагнер за рахунок прибутків Пригожина з... контрактів на харчування МО РФ. Так ось в чому причина конфлікта Пригожина та Шойгу - вони просто ділять гроші".

Верхівка ПВК Вагнер зливала позиції ЗС РФ ЗСУ, - підполковник армії РФ Веневітін 01

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Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Війна жаби та гадюки набирає обертів...
  • ZoV KobZona
    Пусть это чмо вызовет петуха на дуэль.
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