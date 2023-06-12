МЗС КНР заперечує поставки бронетехніки в РФ: Докладаємо зусиль для мирного діалогу, а не постачаємо зброю

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заперечив поставки китайської бронетехніці Росії, зокрема чеченському підрозділу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Ми докладаємо зусиль заради мирного діалогу, а не постачаємо зброю і не розпалюємо ворожнечу", - заявив Веньбінь на брифінгу.

За його словами, ця позиція має бути "очевидною для світової спільноти".

Раніше ЗМІ повідомили, що до Росії поставили китайські бронетранспортери.