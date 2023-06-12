МЗС КНР заперечує поставки бронетехніки в РФ: Докладаємо зусиль для мирного діалогу, а не постачаємо зброю
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Офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заперечив поставки китайської бронетехніці Росії, зокрема чеченському підрозділу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
"Ми докладаємо зусиль заради мирного діалогу, а не постачаємо зброю і не розпалюємо ворожнечу", - заявив Веньбінь на брифінгу.
За його словами, ця позиція має бути "очевидною для світової спільноти".
Раніше ЗМІ повідомили, що до Росії поставили китайські бронетранспортери.