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МЗС КНР заперечує поставки бронетехніки в РФ: Докладаємо зусиль для мирного діалогу, а не постачаємо зброю

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китай
Офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заперечив поставки китайської бронетехніці Росії, зокрема чеченському підрозділу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Ми докладаємо зусиль заради мирного діалогу, а не постачаємо зброю і не розпалюємо ворожнечу", - заявив Веньбінь на брифінгу.

За його словами, ця позиція має бути "очевидною для світової спільноти".

Раніше ЗМІ повідомили, що до Росії поставили китайські бронетранспортери.

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Andrew Kotozhekov 6bf6b0a3
    Брешуть як дихають. Комуняцi повірити - себе наїбати.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Китайці були та залишаються брехливими лицемірними мерзенними покидьками...
  • Nikolay Ivankov 071fa753
    Японці переважно не по тім працювали. Подивиться, будь ласка, на Тайвань чи Сінгапур. Там теж живуть переважно китайці, але є нюанс.
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