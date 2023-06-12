Підрив Каховської ГЕС: МОЗ закликало мешканців півдня не купатись та не використовувати воду з водойм
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ.
"Закликаємо утриматися від споживання та використання неочищеної води з акваторії Дніпра та інших водойм на постраждалих внаслідок теракту на Каховській ГЕС територіях", - ідеться у повідомленні.
Як повідомляють у МОЗ, через затоплення полів, каналізаційних споруд, кладовищ та домогосподарств вода має високий рівень забруднення. Спеціалісти вже зафіксували значне перевищення мікробіологічних показників у поверхневих водоймах. Через це таку воду в жодному випадку не можна використовувати, оскільки це може призвести до виникнення гострих кишкових інфекцій.
Людей просять уникати:
- купання у водоймах;
- забору води для споживання та господарських потреб;
- напування тварин;
- вилову риби.
"Від цього залежить здоров’я та життя ваші, а також ваших близьких! Нагадуємо, на постраждалих територіях посилено епідемічний нагляд. Використовувати можна лише бутильовану та привозну воду, а також також ту, що подається централізовано через систему водопостачання", - нагадали в МОЗ.
Також МОЗ нагадує, що використовувати можна лише бутильовану та привозну воду, а також також ту, що подається централізовано через систему водопостачання.
Нагадаємо, після підриву Каховської ГЕС росіянами Чорне море почало опріснюватись, солоність води поблизу Одеси нижче за норму майже утричі.