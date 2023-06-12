Україна втратила 16 БМП Bradley, але продовжує визволяти територію, - CNN

Україна втратила 16 американських БМП Bradley зі 109, які отримали ЗСУ. В той самий час Київ продовжує звільняти території на Донеччині.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на аналіз відкритих джерел, передає Цензор.НЕТ.

CNN зазначає, що повітряна підтримка є однією зі сфер, якої не вистачає українським військовим, хоча очікується, що в майбутньому Київ отримає багатоцільові винищувачі F-16 від західних союзників.

БМП Bradley є серед майже 3600 одиниць військової техніки, яку Україна втратила у війні, повідомляє Oryx. Водночас сайт повідомляє, що задокументовано втрату понад 10 600 одиниць російської військової техніки.

Бойова машина Bradley вміщує близько 10 військовослужбовців і використовується для перевезення особового складу в бою, забезпечуючи вогневу підтримку.