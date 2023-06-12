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Україна втратила 16 БМП Bradley, але продовжує визволяти територію, - CNN

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Україна втратила 16 американських БМП Bradley зі 109, які отримали ЗСУ. В той самий час Київ продовжує звільняти території на Донеччині.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на аналіз відкритих джерел, передає Цензор.НЕТ. 

CNN зазначає, що повітряна підтримка є однією зі сфер, якої не вистачає українським військовим, хоча очікується, що в майбутньому Київ отримає багатоцільові винищувачі F-16 від західних союзників.

БМП Bradley є серед майже 3600 одиниць військової техніки, яку Україна втратила у війні, повідомляє Oryx. Водночас сайт повідомляє, що задокументовано втрату понад 10 600 одиниць російської військової техніки.

Бойова машина Bradley вміщує близько 10 військовослужбовців і використовується для перевезення особового складу в бою, забезпечуючи вогневу підтримку.

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Топ коментарі

  • Магирус
    А как вы войну представляете себе? Типа как в красивом кино или как на параде стройной колонной идти в атаку? Там всё кругом заминировано на десятилетия. О каком маршруте речь? Ситуация на поле боя меняется каждую секунду. Потери неизбежны. Я понимаю, что Арестович со Ждановым сделали своё дело - ракет у них нет, ничего нет, одни алкаши и так далее. Но за год к обороне они подготовились хорошо, это и ежу было понятно. Надо надеяться и верить, а будет, как будет
  • Mykola Trofimenko 644016fc
    Головне щоб екіпажі були живі та здорові, техніку можна відремонтувати/замінити.
  • Nika Niko
    Дали бригаде, которая не воевала кучу новой техники. Оказалось что опыт не заменить ничем.
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