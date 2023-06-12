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Китай постачає Ірану деталі для виробництва дронів, - WSJ

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дрон,щахед
У одному зі збитих в Україні дронів-камікадзе іранського виробництва виявили деталь, виготовлену в Китаї протягом січня 2023 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal та Факти

Ця знахідка свідчить про те, що Китай продовжує постачати Ірану матеріали для програми безпілотних літальних апаратів, попри тиск з боку США, які прагнуть перекрити глобальний ланцюжок постачання.

Дослідники розповіли, що в іранському дроні виявили перетворювач напруги, виготовлений у середині квітня в Китаї. Це перший випадок, коли виявили деталь 2023 року виробництва в безпілотниках.

За попередньою інформацією, Китай виготовив деталі у січні 2023 року, надіслав до Ірану, там вони були встановлені в ударні дрони та відправлені до Росії. А вже у квітні країна-агресор РФ намагалася завдати ударів по Україні за допомогою цих безпілотників.

Раніше повідомлялося, що Росія отримала від Ірану сотні безпілотників для атак на Україну. 

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Топ коментарі

  • Gary Grant
    Жовтопикі підараси. Гандони.
  • Алекс Скела
  • Pavel Bortsevych
    Браво, что на Западе начинают замечать очевидные вещи. Корень зла в войне против Украины - это не мелкий кремлевский гопник, а китайская комуняцкая шваль
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