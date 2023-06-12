Китай постачає Ірану деталі для виробництва дронів, - WSJ

У одному зі збитих в Україні дронів-камікадзе іранського виробництва виявили деталь, виготовлену в Китаї протягом січня 2023 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal та Факти.

Ця знахідка свідчить про те, що Китай продовжує постачати Ірану матеріали для програми безпілотних літальних апаратів, попри тиск з боку США, які прагнуть перекрити глобальний ланцюжок постачання.

Дослідники розповіли, що в іранському дроні виявили перетворювач напруги, виготовлений у середині квітня в Китаї. Це перший випадок, коли виявили деталь 2023 року виробництва в безпілотниках.

За попередньою інформацією, Китай виготовив деталі у січні 2023 року, надіслав до Ірану, там вони були встановлені в ударні дрони та відправлені до Росії. А вже у квітні країна-агресор РФ намагалася завдати ударів по Україні за допомогою цих безпілотників.

Раніше повідомлялося, що Росія отримала від Ірану сотні безпілотників для атак на Україну.