Для удару по селищу під Харковом окупанти використали два "Калібри"

Російські окупанти у понеділок вранці завдали удар по смт Хорошеве у Харківському районі двома ракетами "Калібр", випущеними з Чорного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"12 червня приблизно о 03:40 російські військові здійснили обстріл Харківського району Харківської області. Попередньо, були використані дві ракети "Калібр", які були запущені з акваторії Чорного моря. Частково зруйновано приблизно 12 приватних житлових будівель, на території однієї з яких відбулася пожежа. Травмованих або загиблих немає", - повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів і звичаїв війни).

Хорошеве - смт у Харківському районі, розташовується за 12 км від обласного центру. За інформацією Суспільного, РФ влучила по території садового товариства.