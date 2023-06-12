Навчання українських пілотів на F-16 має розпочатися цього літа, - міноборони Нідерландів

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен вважає, що українські пілоти можуть розпочати підготовку до польотів на винищувачах F-16 вже цього літа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters та Європейську правду.

Два джерела на умовах анонімності повідомили Reuters, що навчання розпочнеться з двох груп по 12 українських пілотів, які вже мають досвід польотів на радянських винищувачах МіГ.

Міністерка додала, що "коаліція винищувачів" прагне розгорнути програму навчання льотчиків з України на F-16 протягом наступних шести місяців. Імовірним місцем навчання буде Данія, яка має необхідні авіаційні симулятори.

За словами Оллонгрен, до програми навчання льотчиків долучаться Бельгія і Люксембург, а Франція і Велика Британія запропонували свою допомогу.

Однак вона додала, що Нідерланди поки не ухвалили остаточного рішення щодо запиту Києва на надання літаків F-16.

"Коли війна закінчиться, Україна повинна бути здатною захистити себе, щоб стримати Росію від нових спроб. І я думаю... що українці також це розуміють. Це дуже потужна система озброєнь. Це дуже потужний потенціал. Але вона не буде доступна найближчим часом, і президент Зеленський, звичайно, знає про це", – зазначила Оллонгрен.

Зазвичай, щоб стати льотчиком винищувача в Нідерландах, потрібно приблизно 2,5 року. Та американський посадовець, який говорив із Reuters на умовах анонімності, сказав, що навчання базовим навичкам керування F-16 досвідченого українського льотчика може зайняти всього чотири місяці.

Нагадаємо, польський генерал Скшипчак заявляв, що Україна матиме літаки F-16 за 3-4 місяці.