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США сподіваються розширити Радбез ООН, - WP

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оон,радбез
Адміністрація президента США Джо Байдена сподівається розширити Раду Безпеки ООН, додавши до неї до шести нових членів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.

Як пише видання, представник президента Байдена в ООН Лінда Томас-Грінфілд вже веде перемовини з іншими дипломатами щодо розширення Радбезу. 

США планують включити шість нових членів, однак вони не матимуть права вето. Таким чином Байден хоче збільшити вплив країн, що розвиваються. Президент США наполягає на реформах, попри небажання авторитетних держав поступитися своїм традиційним впливом.

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Топ коментарі

  • Ol Ol e5ddacc7
    С початку нехай розкажуть нафіга той радбез потрібен...
  • wadpas
    Коли воно вже піде шляхом Ліги Націй. Тупо імпотентна, непотрібна організація
  • Линкин Парк 91c1d8f7
    вігнать сначало надо ********** и кактай...
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