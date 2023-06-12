США сподіваються розширити Радбез ООН, - WP

Адміністрація президента США Джо Байдена сподівається розширити Раду Безпеки ООН, додавши до неї до шести нових членів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.

Як пише видання, представник президента Байдена в ООН Лінда Томас-Грінфілд вже веде перемовини з іншими дипломатами щодо розширення Радбезу.

США планують включити шість нових членів, однак вони не матимуть права вето. Таким чином Байден хоче збільшити вплив країн, що розвиваються. Президент США наполягає на реформах, попри небажання авторитетних держав поступитися своїм традиційним впливом.