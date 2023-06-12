ООН стурбована тим, що Росія може вийти із зернової угоди, - генсек Гутерріш

ООН "напружено працює" над збереженням зернової угоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Гутерріш висловив занепокоєння тим, що Росія вже 17 липня може припинити свою участь у "зерновій угоді", яка дозволяє експортувати українські сільгосптовари Чорним морем.

"ООН працює не покладаючи рук, щоб домогтися можливості зберегти Чорноморську зернову ініціативу", - запевнив Гутерріш.

5 червня повідомлялося, що Росія частково заблокувала роботу "зернового коридору",