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ООН стурбована тим, що Росія може вийти із зернової угоди, - генсек Гутерріш

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зерно
ООН "напружено працює" над збереженням зернової угоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Гутерріш висловив занепокоєння тим, що Росія вже 17 липня може припинити свою участь у "зерновій угоді", яка дозволяє експортувати українські сільгосптовари Чорним морем.

"ООН працює не покладаючи рук, щоб домогтися можливості зберегти Чорноморську зернову ініціативу", - запевнив Гутерріш.

5 червня повідомлялося, що Росія частково заблокувала роботу "зернового коридору", 

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Топ коментарі

  • Сергей Хитушко 950d6b48
    Хочете українське зерно - введіть до Чорного моря миротворчий флот. Бажано американський.
  • Gozzalik salonu
    Стурбована? Ну норм
  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    Гуттереш - придурок
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