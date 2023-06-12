Підрив Каховської ГЕС завдав збитків меліоративним системам на більш ніж 150 мільярдів гривень, - Мінагрополітики

Збитки державного майна меліоративних систем і каналів унаслідок підриву Каховської ГЕС сягнули 150-160 млрд грн, однак точну суму можна буде назвати лише після деокупації всіх територій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства агрополітики та продовольства.

У повідомленні припускається, що меліоративні системи після підриву Каховської ГЕС будуть зруйновані або демонтовані окупантами.

"Без відновлення джерела водопостачання говорити про зрошуване землеробство на півдні України найближчим часом неможливо", - зазначено в повідомленні.

У Мінагрополітики нагадали, що Каховське водосховище було джерелом зрошення для 94% систем у Херсонській, 74% - у Запорізькій і 30% - у Дніпропетровській областях. Каховське водосховище було джерелом живлення для 584 тис. га земель, на які подавали воду для зрошення. Зокрема Каховський магістральний канал обслуговував 326 тис. га, Північно-Кримський - 39,7 тис. га сільськогосподарських земель.

Окрім того, низка систем у Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях здійснювала окремий водозабір із Каховського водосховища на загальну площу зрошення 218,3 тис. га.