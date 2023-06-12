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Підрив Каховської ГЕС завдав збитків меліоративним системам на більш ніж 150 мільярдів гривень, - Мінагрополітики

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гес,каховська
Збитки державного майна меліоративних систем і каналів унаслідок підриву Каховської ГЕС сягнули 150-160 млрд грн, однак точну суму можна буде назвати лише після деокупації всіх територій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства агрополітики та продовольства.

У повідомленні припускається, що меліоративні системи після підриву Каховської ГЕС будуть зруйновані або демонтовані окупантами.

"Без відновлення джерела водопостачання говорити про зрошуване землеробство на півдні України найближчим часом неможливо", - зазначено в повідомленні.

У Мінагрополітики нагадали, що Каховське водосховище було джерелом зрошення для 94% систем у Херсонській, 74% - у Запорізькій і 30% - у Дніпропетровській областях. Каховське водосховище було джерелом живлення для 584 тис. га земель, на які подавали воду для зрошення. Зокрема Каховський магістральний канал обслуговував 326 тис. га, Північно-Кримський - 39,7 тис. га сільськогосподарських земель.

Окрім того, низка систем у Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях здійснювала окремий водозабір із Каховського водосховища на загальну площу зрошення 218,3 тис. га.

Топ коментарі

  • Drunken Monkey
    подякуймо тому, хто не втік
  • 18c49ed2
    А кто посчитает потери от опустынивания юга? Регион кормил кучу людей фруктами, ягодами и бахчевыми. И про экспортные высококлассные сою, зерновые и семечку теперь надолго можно забыть.
  • Alex Sav 8157c114
    знову збитки не в км каналів, годин роботи.. а мля в долларах... щоб вкрасти.. щоб ви здохли
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