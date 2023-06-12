Серед західних партнерів вибудовується консенсус щодо того, що саме Росія винна у підриві Каховської ГЕС, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що серед західних партнерів вибудовується консенсус щодо того, що саме Росія винна у підриві Каховської ГЕС

Про це він заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Кулеби, західні партнери не мають сумнівів у тому, що підрив Каховської ГЕС здійснила не Україна.

"Чи планувався підрив саме такого масштабу, чи вони (росіяни. - Ред.) хотіли щось менше зробити, але щось пішло не за планом - це все ще не встановлено. Тут зберігаються різні думки. Але те, що це справа рук Росії, тут вибудовується консенсус" , - наголосив Кулеба.

Глава МЗС також уточнив, що західні ЗМІ припустилися помилки, коли почали "розподіляти відповідальність" за підрив Каховської ГЕС між Україною та Росією. Це завдало великої шкоди правді про цей теракт.

Раніше Міноборони заявляло, що метою підриву ГЕС був зрив контрнаступу ЗСУ.