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Росія не надала гарантії безпеки місії ООН для евакуації людей із лівобережжя Херсонщини, - Кулеба

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Росія все ще не надала гарантії безпеки ООН для відправлення місії з евакуації людей із лівобережжя Херсонської області у зв’язку з підривом окупантами Каховської ГЕС.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Відповідно до нашої домовленості, якої ми досягли з ООН минулого четверга, координаторка ООН в Україні Деніз Браун пообіцяла мені подвоїти зусилля з надання допомоги, вони справді зробили це. І вони пообіцяли підготувати місії, готові вирушити на лівий берег Дніпра, щоб допомогти полегшити гуманітарні наслідки катастрофи. Місію сформовано. ООН скерувала запит на гарантії безпеки Україні та РФ - як окупанту", - сказав міністр.

Очільник МЗС наголосив, що Україна миттєво надала такі гарантії безпеки. "Ми зробили все, щоб ООН могла дістатися на лівий берег до наших громадян і допомогти їм. РФ станом на цей момент відповіді не надала", - сказав Кулеба.

Зі свого боку від Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) такого запиту на отримання гарантій не було, повідомив міністр. "Ми бачимо, що вони почали працювати на правому березі, але що стосується лівого берега - тільки ООН звернулася", - додав він.

Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Будь які гарантії від кацапів не варті дірки від бублика
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    ось найкраща гарантія
  • 5 копійок
    Приймають сонячні ванни на югАх, адже у них в Бурятії такого немає
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