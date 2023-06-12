Видача посвідчень та призначення грошової допомоги: нові послуги в ЦНАПах для ветеранів і членів їхніх родин

Кабмін розширив перелік обов’язкових адміністративних послуг у ЦНАПах для учасників бойових дій, членів їхніх сімей, людей з інвалідністю внаслідок війни, а також родичів загиблих військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про нові послуги в ЦНАПах повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

"Відтепер учасники бойових дій, члени їхніх сімей, люди з інвалідністю внаслідок війни, а також родичі загиблих захисників і захисниць зможуть звернутися до ЦНАПу у своєму населеному пункті та отримати ще більше необхідних адмінпослуг", - ідеться в повідомленні.

Зокрема:

офіційно встановити свій статус;

отримати чи замінити посвідчення;

продовжити дію документів;

одержати витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

отримати грошову допомогу чи компенсацію.

Як зазначається, нині один із пріоритетів роботи Мінцифри - максимально спростити процес одержання ветеранських сервісів. Для цього міністерство співпрацює з Мінветеранів.