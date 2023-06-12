Видача посвідчень та призначення грошової допомоги: нові послуги в ЦНАПах для ветеранів і членів їхніх родин
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Кабмін розширив перелік обов’язкових адміністративних послуг у ЦНАПах для учасників бойових дій, членів їхніх сімей, людей з інвалідністю внаслідок війни, а також родичів загиблих військових.
Як інформує Цензор.НЕТ, про нові послуги в ЦНАПах повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.
"Відтепер учасники бойових дій, члени їхніх сімей, люди з інвалідністю внаслідок війни, а також родичі загиблих захисників і захисниць зможуть звернутися до ЦНАПу у своєму населеному пункті та отримати ще більше необхідних адмінпослуг", - ідеться в повідомленні.
Зокрема:
- офіційно встановити свій статус;
- отримати чи замінити посвідчення;
- продовжити дію документів;
- одержати витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;
- отримати грошову допомогу чи компенсацію.
Як зазначається, нині один із пріоритетів роботи Мінцифри - максимально спростити процес одержання ветеранських сервісів. Для цього міністерство співпрацює з Мінветеранів.