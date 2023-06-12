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За минулий тиждень під час наступальної операції визволено 7 населених пунктів, - Міноборони

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новодарівка
У Донецькому та Таврійському операційних районах визволено 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що за минулий тиждень у ході ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах:

- просування військ наступального угруповання становить  6,5 км

- площа території взятої під контроль 90 кВ.км

- звільнено 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Павло ШОвте
    Агентурна розвідка зазначає, що південний край наступу пройшов аж до Красної Поляни… (щоби зорієнтувати вас: це приблизно половина шляху до Маріуполя).
  • Виктор Иваненко c030aff1
    Потім змінемо назву,не хвилюйся.
  • Bohdanov Dmytro 5e660d78
    патамуша ми жили в окупації багато років, а коли отримали незалежність, то не вистачило кеби шось докорінно змінити в цьому житті. гречка, телевізор, юлькіна тища і т.п. - і ось ми там, де зараз є
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