За минулий тиждень під час наступальної операції визволено 7 населених пунктів, - Міноборони

У Донецькому та Таврійському операційних районах визволено 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що за минулий тиждень у ході ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах:

- просування військ наступального угруповання становить 6,5 км

- площа території взятої під контроль 90 кВ.км

- звільнено 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне