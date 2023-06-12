За минулий тиждень під час наступальної операції визволено 7 населених пунктів, - Міноборони
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У Донецькому та Таврійському операційних районах визволено 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне
Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
Вона зазначила, що за минулий тиждень у ході ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах:
- просування військ наступального угруповання становить 6,5 км
- площа території взятої під контроль 90 кВ.км
- звільнено 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне