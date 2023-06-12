Резніков з естонським колегою Певкуром обговорив зміцнення обороноздатності України

Міністр оборони України Олексій Резніков та очільник МО Естонії Ханно Певкур провели телефонну розмову.

Про це Резніков написав у своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Мав змістовний телефонну розмову з моїм другом Певкуром. Обговорили нові спільні проєкти, спрямовані на зміцнення обороноздатності України. Ми залишаємося на зв'язку і з нетерпінням очікуємо майбутньої зустрічі у форматі Ramstein", - ідеться в дописі.

"Дякую Естонії за те, що ви на нашому боці та надаєте непохитну підтримку українській армії", - додав Резніков.